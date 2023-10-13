DSÖ’den İsrail’e çağrı: Tahliye kararını iptal edin

2018'de Gazze'yi ziyaret ettim. Tedaviye erişim zaten zordu. Yerleşim bölgesinin güneyine yapılacak toplu bir tahliyenin, geride kalanlar ya da tehlikeli ve belki de ölümcül bir toplu hareketin içinde kalan hastalar, sağlık çalışanları ve diğer siviller için felaket olacağını ilk elden biliyorum.