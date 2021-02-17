Dünya Dubai Prensesi rehin tutulduğunu açıkladı
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Dubai Prensesi rehin tutulduğunu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latifa polis denetimi altında bir evde rehin tutulduğunu açıkladı. Söz konusu gelişme Latifa'nın arkadaşları tarafından basına servis edilirken BAE yönetimi konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Haber Merkezi İHA
Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa El Maktum.
Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa El Maktum.

BAE Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa’nın polis denetiminde olan bir evde rehin tutulduğu ortaya çıktı. Söz konusu iddiaları kanıtlar nitelikteki görüntüler Latifa'nın yakın arkadaşları tarafından dünya basınına servis edildi.

Temiz hava almak bile yasak

Prenses Latifa kaydettiği video mesajında, bir villada rehin tutulduğunu ifade ederek, tüm kapı ve pencerelerin kilitli olduğunu ve temiz hava almak için bile dışarı çıkmasına izin verilmediğini aktardı.

Prenses Latifa, evin dışında 5, evin içinde ise 2 kadın polisin gözetiminde olduğunu belirtti.

Polislerin kendisine hayatı boyunca bu evde hapis tutulacağını söylediğini belirten Prenses Latifa, sadece özgür olmak istediğini ancak gün geçtikçe umudunu kaybettiğini ifade etti.

Dubai Şeyhi Raşid El Maktum.

“Can güvenliğim yok”

Prenses Latifa video mesajında, “Bu videoyu kilitleyebildiğim tek kapı olduğu için banyoda çekiyorum. Şu an bir villadayım ve rehin durumdayım. Villa hapishaneye dönüştürülmüş durumda. Tüm pencereler demir parmaklıklarla kaplı ve hiçbirini açamıyorum. Dışarıda 5 polis memuru, içeride ise 2 kadın polis memuru bulunuyor. Temiz hava almak için bile dışarı çıkamıyorum. Ne zaman salınacağımı veya salınırsam bile ne koşullarda olacağımı bilmiyorum. Her gün can güvenliğimden endişe ediyorum. Bu durumdan kurtulabilir miyim onu da bilmiyorum. Polis memuru hayatım boyunca hapiste olacağımı ve bir daha gün yüzü göremeyeceğimi söyleyerek beni tehdit etti. Her geçen gün umudumu kaybediyorum. Burası bir sirk gibi. Artık çok yoruldum" dedi.

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BAE yönetimi iddialara karşı sessiz kaldı

Daha önce prensesin ailesinin bakımında ve güvende olduğunu bildiren BAE, Prenses Latifa’nın şu anki durumu hakkında açıklamada bulunmadı.

Prenses Latifa ile 2018’de tanıştıktan sonra onu "sorunlu genç bir kadın" olarak tanımlayan eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Mary Robinson yaptığı açıklamada, prensesin ailesi tarafından "korkunç şekilde kandırıldığını" açıkladı.

Latifa’nın mevcut durumunu ve nerede olduğunu tespit etmek için uluslararası eylem çağrılarına katılan Robinson, "Latifa için endişelenmeye devam ediyorum. İşler ilerledi. Bu yüzden araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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