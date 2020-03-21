Dünya Dublinde korona esareti Türk öğrenciler zor durumda
AVRUPA

Dublin’de korona esareti: Türk öğrenciler zor durumda

Dünyanın kabusu haline gelen ve binlerce insanın ölümüne, yüzbinlerce insanın da karantina altında tutulmasına neden olan korona virüsü çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan Türklerin de hayatını alt üst etti.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Virüsün kontrolden çıkarak aniden binlerce insana yayıldığı ve her gün onlarca insanın hayatını kaybettiği Avrupa ülkelerinde dil eğitimi almak için bulunan Türk vatandaşları ciddi sorunlar yaşıyor. Hayatın durduğu ve sadece marketlerin açık olduğu İrlanda’da yabancı dil eğitimi gören Türk öğrencilerin kaldıkları hosteller kapandı ve dışarıda kaldılar.

Yüksek Lisans ve yabancı dil öğrenimi için 1 ay önce Dublin’e giden Ayten Sevil şunları söyledi; Dublin’de dil okuluna gelmiş yaklaşık bine yakın öğrenciyiz. 17 Mart öncesi sağlık bakanımızın ülkeye donun çağrısı üzerine biletlerimizi alarak havaalanına gittik fakat uçuşlarımız durdurulduğunu öğrendik. Bir süre havalimanında kaldık, sonra büyükelçiğin girişimleri ile bir yere yerleştirildik. Aile yanında konaklayan arkadaşlarımız (host family) ülkenize dönün denerek evlerden uzaklaştırıldılar ve sokakta kaldılar. Kapanan okullar ücretlerimizi iade etmiyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı geleceği söylenmekte. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz.”

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