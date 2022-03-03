Dünya Düğün tarihi savaşa denk gelince nikahları sığınakta kıyıldı
AVRUPA

Düğün tarihi savaşa denk gelince nikahları sığınakta kıyıldı

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir köyde yaşayan iki gencin nikah tarihleri savaşın ortasına denk geldi. Çiftin nikahını köy halk meclisi başkanı, bombalardan kaçmak için sığındıkları sığınakta kıydı.

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Haber Merkezi Diğer
Düğün tarihi savaşa denk gelince ​nikahları sığınakta kıyıldı
Çiftin nikahı sığınakta kıyıldı.

Odesa bölgesindeki Avangard köyünün bomba sığınağında bir nikah kıyıldı. Yaşanan bombardımanlardan kaçmak için sığınaklara inen köy halkı genç çiftin nikah akdine şahitlik ettiler.

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Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
FOTOĞRAF 10
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü.
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.İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi.
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Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi.
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6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br>
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Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br>
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Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br>
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Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br>
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Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı
Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.


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