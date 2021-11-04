Dünya Dün S-400ler İncirlikte yalanını ortaya atan Sky News Arabia Biden TSKnın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek
ORTADOĞU

Dün 'S-400'ler İncirlik'te' yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek

Dün, bir Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yetkilisine dayandırdığı haberinde "Türkiye, Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri'ni ABD ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdi" yalanını ortaya atan Sky News Arabia, bugün de Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası sınır ötesi operasyonuna karşı bir haber yaptı. Yine ismi verilmeyen bir Pentagon yetkilisine dayandırılan haberde, "Joe Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dün S-400ler İncirlikte yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSKnın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek
Dün 'S-400'ler İncirlik'te' yalanını ortaya atan Sky News Arabia: Biden TSK'nın sınır ötesi operasyonuna izin vermeyecek​

Dün akşam saatlerinde, Sky News Arabia'da yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi S-400 Savunma Sistemleri'nin ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan Adana’daki İncirlik Askeri Üssüne getirildiğini iddia etti.

Aslı astarı olmayan gelişme, kısa sürede manipülatif haberlere kaynak olurken, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarla haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddiasının aslı astarı yok
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddiasının aslı astarı yok

Birleşik Krallık merkezli kuruluşun Arapça yayın yapan hesabı, bugün de Pentagon kaynağına bir başka dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı.

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası sınır ötesi operasyonuna değinilirken, "Biden yönetimi Türkiye'nin Kürt müttefiklerimizi tehdit etmesine izin vermeyecek" denildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TBMM'DEN GEÇMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

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