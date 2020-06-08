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Dünya Dünya ayakta Almanyada halk sosyal mesafeyi koruyarak Floyd için ikinci kez sokağa indi
AVRUPA

Dünya ayakta: Almanya'da halk sosyal mesafeyi koruyarak Floyd için ikinci kez sokağa indi

Almanya’nın bir çok kentinde, ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Gösteriler, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestocuların sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.
Gösteriler, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestocuların sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Almanya'nın Köln kentinde ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Köln Neumarkt meydanını dolduran yaklaşık 5 bin kadar protestocu, giydikleri siyah renkli kıyafetlerle ABD’deki ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

  • Protestocular, ellerinde taşıdıkları “Nefes alamıyoruz”, “Beyazların susması şiddettir", "Siyahların hayatı önemlidir", “Susmak seni suç ortağı yapar” ve “Irkçılığa hayır” yazan pankartlar taşıdı. Protestolara katılan binlerce kişi, George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakıldığı 8 dakika 46 saniye boyunca, dizlerinin üzerinde saygı duruşunda bulundu.

SOSYAL MESAFELİ PROTESTO

Protestoda yapılan konuşmalarda, Almanya'daki ırkçı saldırılarla alakalı hükümete ‘ırkçılıkla mücadele etme çağrısı’ yapıldı.

Köln Neumarkt’taki gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestocuların sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

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