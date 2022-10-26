Dünya Dünya Bankası enerji fiyatlarının 2023te yüzde 11 düşeceğini öngördü
AVRUPA AMERİKA

Dünya Bankası enerji fiyatlarının 2023'te yüzde 11 düşeceğini öngördü

Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2022 sayısını yayımladı. Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nda, . Dünya Bankası'nın raporuna göre enerji fiyatları 2023'te yüzde 11,2 düşmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Dünya Bankası enerji fiyatlarının 2023te yüzde 11 düşeceğini öngördü
Arşiv.

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 59,1 artmasının ardından 2023'te yüzde 11,2 düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Banka, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun Ekim 2022 sayısını "Pandemi, Savaş, Resesyon: Alüminyum ve bakır fiyatlarının itici güçleri" başlığıyla yayımladı.
  • Raporda, küresel büyümedeki keskin yavaşlamanın ve yaklaşan küresel resesyona ilişkin endişelerin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Küresel büyümedeki yavaşlama yoğunlaştıkça emtia fiyatlarının gelecek 2 yıl içinde gevşemesinin beklendiği kaydedilen raporda, ancak fiyatların son 5 yıldaki ortalamalarının oldukça üzerinde kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Raporda, Avrupa'da gelecek kış aylarında enerjinin ulaşılabilirliğine ilişkin endişeler yoğunlaşırken enerji piyasalarının bir dizi arz endişesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, beklenenden yüksek enerji fiyatlarının başta gıda olmak üzere enerji dışı fiyatlara yansıyabileceği ve gıda güvensizliğiyle ilgili sorunların uzamasına neden olabileceği ifade edildi.

Enerji fiyatları bu yıl yüzde 60'a yakın yükselebilir

Yükselen emtia fiyatlarının enflasyonist baskıları uzatabileceği vurgulanan raporda, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 59,1 yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, enerji fiyat endeksinin 2023'te ise yüzde 11,2 düşmesinin beklendiği, ancak söz konusu düşüşe rağmen fiyatların son 5 yıldaki ortalamanın yüzde 75 üzerinde olmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Tarım ürünleri, metaller ve mineraller gibi enerji dışı emtia fiyatlarından oluşan endeksin ise bu yıl yüzde 10,5 artacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, söz konusu endeksin gelecek yıl ise 8,1 düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 42 artışla ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşeceği, 2023'te ise yüzde 8 azalışla ortalama 92 dolara gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Brent türü ham petrolün varil fiyatının 2024'te ise ortalama 80 dolar seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Altın fiyatlarında düşüş beklentisi

Değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,6 azalmasının beklendiği belirtilen raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,4 ve 2023'te yüzde 4,2 azalacağı tahmini yer aldı.

  • Raporda, tarımsal ürünlerin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 13,4 artmasının beklendiğine işaret edilirken, gelecek yıl yüzde 4,5'lik azalış öngörüldüğü aktarıldı.

Metal fiyatlarının ise bu yıl yüzde 2,9 artarken gelecek yıl yüzde 15 düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, metal fiyatlarındaki düşüş beklentisinin büyük ölçüde zayıf küresel büyüme ve Çin'deki ekonomik yavaşlama endişelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

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Türkiye'nin toplam altın rezervi açıklandı: Müthiş rakam
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 'Türkiye'de çıkarılan altın ve gümüş madenleri' ile 'Bu madenlerden elde edilen devlet hakkının ne kadar olduğu'na ilişkin soru önergelerini cevapladı.
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Bakan Dönmez, \"Ülkemizde son 3 yılda 19 şirkete ait 25 ruhsat sahası kapsamında 120,39 ton metal altın üretimi gerçekleştirilmiş olup söz konusu altın üretimini yapan 19 şirketin 14'ü yerli, 3'ü yabancı ve 2'si yabancı ortaklı özel hukuk tüzel kişiliğidir...
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Son 5 yılda altın üretimi yapan ruhsatlara 2 milyar 529 milyon 532 bin 120 TL devlet hakkı tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş olup, aynı dönemde altının yer aldığı 4'üncü grup madenlerden 1 milyar 34 milyon 211 bin 615 TL işletme ruhsat bedeli tahsil edilmiştir\" dedi.
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'2022 MADEN GELİRİ 3,4 MİLYAR LİRA'

Tüm madenlerden devlet hakkı olarak 2021 yılında tahakkuk eden gelir toplamının ise 2 milyar 396 milyon 99 bin 705 TL olduğunu belirten Bakan Dönmez, bu tutarın 31 Temmuz 2022 itibarıyla 3 milyar 421 milyon 384 bin 723 TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.
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Dönmez, 2021 yılında devlet hakkı dışında ruhsat bedeli, ihale bedeli, idari para cezası gibi bedellerden elde edilen gelirler toplamının da 1 milyar 845 milyon 527 bin 877 TL olduğunu kaydetti.
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'1890 TONLUK ALTIN REZERVİNE ULAŞILDI'
Ruhsat sahiplerince beyan edilen rezervler ile kamu kurumlarının keşfettiği rezervler birlikte hesaplandığında toplam 1890 ton metal altın rezervine ulaşıldığını bildiren Dönmez, \"Aynı şekilde 2021 yılı işletme faaliyet raporlarındaki gümüş üretim beyanları üzerinden yapılan hesaplamalarda yaklaşık 36 bin 500 ton metal gümüş rezervine ulaşılmaktadır\" dedi.
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Türkiye'nin toplam altın rezervi açıklandı: Müthiş rakam
“Milli Enerji ve Maden Politikası' ile bu alanda faaliyetlerini güçlendiren Türkiye son 3 yılda 19 şirkete ait 25 ruhsat sahasında 120,39 ton altın üretimi gerçekleştirdi, toplam altın rezervi ise 1890 tona yükseldi.
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