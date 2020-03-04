Dünya Bankası koronavirüs için kesenin ağzını açtı: 12 milyar dolar verecekler

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüsle mücadele için Dünya Bankası harekete geçti. Yetkililer
ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını, finansmanın, üye ülkelerin salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığını duyurdu.
Acil destek paketi
Yapılan açıklamada, "Kovid-19, 60'tan fazla ülkeye yayıldığı için Dünya Bankası Grubu, küresel salgının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere acil destek amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini kullanıma sunacak" ifadesi kullanıldı.
Etkileri azaltılacak
- Bankanın sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan ülkelere yardım edeceğine işaret edilen açıklamada, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için de özel sektörle çalışılacağı aktarıldı.