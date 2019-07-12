Dünya basını tarihi teslimatı böyle gördü

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Dünya gündemindeki sıcak gelişmelerden biri de uzun süredir beklenen Rusya tarafından Türkiye'ye teslim edilen S-400 hava savunma füzeleri oldu.

Bazı basın kuruluşları, S-400 konusu gündemde olduğundan bu yana Amerika'nın yaptırım tehditleri olduğunu fakat Türkiye'nin buna boyun eğmediğini aksine kararlılıkla bu işi tamamladığını yazdı.

Al Jazeerea ve New York Times başta olmak üzere bir çok yayın kuruluşu söz konusu teslimatın Ankara ve Washinton arasında bir gerilime neden olacağını öne sürdü.

Al Jazeerea

Al Jazeerea konuya ilişkin haberinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yeni bir gerilime neden olması beklenen füze sistemlerinin Ankara yakınlarındaki üsse ulaştığını söyledi.

New York Times

New York Times ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD’nin uyarılarına rağmen, Rusya'nın en gelişmiş uçaksavar silahı S-400 sistemini satın alma konusundaki kararlılığında ısrar ettiğini yazdı.

AFP

AFP bugün ilk kısmı gerçekleşen teslimatın Washington-Türkiye hattında muhtemelen bir gerginlik yaşanmasına sebep olacağını vurguladı ve ABD'nin Ankara'yı yaptırım ile tehdit ettiği hatırlattı.

Sputnik

Rus yayın organı Sputnik ise teslimatı duyurduğu haberinde Washington'un Ankara'yı S-400'leri teslim alma konusunda yaptırımlarla tehdit ettiğini ve ABD'nin Türk kuvvetlerinin F-35 jetleri teslimattan vazgeçmekle şantaj yaptığını vurguladı.

BBC

BBC News ise, Türkiye'nin S-400'le ABD'ye meydan okuduğunu yazdı. Bu durumun ABD'yi kızdıracağını belirtti.

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Al Arabia

Suudi Arabistan yayın organı Al Arabia, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı Amerika'nın, sert yaptırımlarda bulunacağını fakat Türkiye'nin asla pes etmediğini ifade etti.

Arabi 21

Washington'nun bütün tehditlerine rağmen Türkiye'nin boyun eğmediğini ve hava sistemlerini teslim aldığını yazdı.

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