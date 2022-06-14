Dünya Dünya bu haberle sarsıldı WhatsApp dedikodusuyla katledildi, önce dövüldü sonra yakıldı
AMERİKA

Dünya bu haberle sarsıldı: WhatsApp dedikodusuyla katledildi, önce dövüldü sonra yakıldı

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Meksika’nın Puebla kentinde çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Dünya bu haberle sarsıldı: WhatsApp dedikodusuyla katledildi, önce dövüldü sonra yakıldı
Meksikalı siyasetçi Daniel Picazo çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla yakılarak öldürüldü.

Meksikalı siyasi Daniel Picazo, Puebla kentindeki Huauchinango kasabasına ziyarete gittiği sırada WhatsApp grup sohbetlerinde bir çocuğun kaçırılma olayına karıştığının iddia edilmesi üzerine 30 kişi tarafından saldırıya uğradı.

  • Saldırganların etkisiz hale getirerek geniş bir alana götürdükleri Picazo, 200 kişilik kalabalık bir grup tarafından tarafından dövülerek linç edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, saldırganları durdurmak için uğraştı ancak saldırganlar Picazo’nun üzerine benzin dökerek yaktı.

Olayın ardından Picazo’nun cesedinin yetkililer tarafından alınarak aileye teslim edilmesiyle cenaze töreni düzenlendi.

Kongre üyesi Johanna Torress, Picazo’nun ülkesine bağlı ve hayatında büyük hayalleri olan yetenekli biri olduğunu söyleyerek, "Rahatlaması ve ailesinin iyiliği için Tanrı’ya dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye meclisi tarafından yapılan açıklamada ise yapılan saldırının onaylanmadığı ve suç teşkil eden davranışların Meksika prosedürlerine göre yargılanması gerektiği belirtildi. Yetkililer, saldırının sorumlularının bulunması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz 15 Mayıs’ta Izucar de Matamoros’ta bir adam motosiklet çalmaya teşebbüs etmekle suçlandıktan sonra bir kalabalık tarafından dövülerek öldürülmüştü.

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