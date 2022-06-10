Dünya bu tokalaşmayı konuşuyor: Joe Biden Arjantinli mevkidaşı Fernandez'in eşinin elini bir türlü bırakmadı

Hayat

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Çamlıca Camii'nde anılıyor: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

15 Temmuz işgal girişimi gecesi meydanlara inenler arasında Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz da vardı. Batı Trakya Türklerindendi. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz, 'Yunan'a askerlik yapmam!' diyerek Gümülcine'deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul'a geldi. 15 Temmuz gecesi 'Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz' diyecek kadar cesurdu. O hain gecede hain kurşunların hedefi olan Cambaz, şehadet şerbeti içenlerin arasına adını yazdırdı.