'Dünya genelinde Filistinli nüfusu 13,5 milyona ulaştı'

Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, bugün yayımladığı bir raporla Filistinlilerin dünya genelindeki toplam nüfusunun 13,5 milyona ulaştığını duyurdu.

Merkezi Beyrut'ta bulunan Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi, kendi hazırladığı "2016 - 2017 Filistin Strateji Raporu" verilerini duyurmak için bugün düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin dünya genelindeki toplam sayısının 13,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Raporun editörü Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezi Müdürü Muhsin Muhammed Salih, basın toplantısında yaptı konuşmada, bu yıl onuncusu yayımlanan raporun 14 uzman tarafından hazırlandığını belirterek, "2018 yılının başı itibarıyla Filistinlilerin dünya genelindeki toplam sayısının 13,5 milyona ulaştığını tahmin ediyoruz." dedi.

Salih, Filistin nüfusunun yarısına denk gelen yaklaşık 6 milyon 590 binin Filistin'de, geri kalanların ise Filistin toprakları dışında yaşadığını belirtti.

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Batı Şeria ve Gazze'de toplamda 2 milyon 160 bin Filistinli yaşıyor

Filistinli mültecilerin hala dünyanın en büyük mülteci oranını temsil ettiklerinin vurgulandığı raporda, işgal altındaki Filistin toprakları olan Batı Şeria ve Gazze'de toplamda 2 milyon 160 bin Filistinlinin yaşadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca 2018 yılında Filistin topraklarındaki Filistinlilerin nüfusunun İsrail nüfusunu geçmesinin ve İsrail'in bu konudaki endişesi nedeniyle 2018 yılında daha saldırgan olmasının beklendiğine dikkat çekildi.

İsrail ve Filistin'in ekonomi, askeri ve demografi bilgilerinin istatistik ve grafikler ile yer aldığı raporda, Filistinli gruplar hakkında da son gelişmelere yönelik ayrıntılı bilgilere yer verildi.