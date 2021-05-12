Dünya genelinde Fransa büyüklüğünde ormanlık alan yeniden yeşerdi

Birdlife International, Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu (WCS) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki ortak girişim olan ve dünya çapında bir trilyon ağaç dikmeyi hedefleyen Trillion Trees tarafından yapılan araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana Fransa büyüklüğünde bir ormanlık alan yeniden büyüdü.

Bu orman alanının, 5.9 Gigaton karbondioksit eşdeğerini emebilme potansiyeline sahip olduğu ve bunun da ABD'nin yıllık emisyonlarından daha fazla olduğu belirtildi.

Trillion Trees tarafından yapılan açıklamada çalışmanın, canlandırma çalışmalarına odaklanmanın en yararlı olabileceği alanları tanımlayarak, dünya çapında orman canlandırma planlarını bilgilendirmeye yardımcı olmak için tasarlandığı ifade edildi. Ekibin, gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullandığı belirtildi.

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FOTOĞRAF 16 Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, baharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Korona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı baharı sessiz karşılayan ve doğanın kendisini yenilediği Yedigöller’de yalnızca kuş ve sus sesleri yankılanıyor Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller’de, Mayıs ayı itibariyle ağaçlar yeniden yeşillendi. İçerisinde bulunan ağaçların yeşilin bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı’nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarttı. Yedigöller’de eşsiz manzarayı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Utku Cihan, “Çok güzel bir doğadayız. Yedigöller muhteşem bir manzaraya sahip. Doğa kendisini inanılmaz yenilemiş. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz bir yer. İnsanın burada ciğerleri açılıyor. Şuanda burada sadece su ve kuş sesleri var. Yedigöller’i anlatmaya cümleler yetmez ama yeşilin her tonunu yazın ve baharda bulabileceğiniz bir yer. Sonbaharda ise sarının tüm tonlarını Yedigöller’de bulabilirsiniz” dedi. Yeşilin tüm tonlarını barındıran Yedigöller’de görsel şölen havadan görüntülendi Bolu'da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı baharın gelişiyle yeşillere büründü. Yeşilin tüm tonlarını barındıran eşsiz manzarayla oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

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Brezilya'da Hollanda büyüklüğünde ormanlık alan büyüdü

Çalışmada, orman gençleşmesi için 'başarı öykülerinden biri olarak' 2000 yılından bu yana yaklaşık olarak Hollanda büyüklüğünde yeniden büyüyen bir alanla birlikte Brezilya'daki Atlas Ormanları'na işaret edildi. Moğolistan'ın kuzey ormanlarında son 20 yılda 1.2 milyon hektar orman alanının gençleştiği ve diğer gençleşme noktaları arasında Orta Afrika ve Kanada'nın kuzey ormanlarının yer aldığı ifade edildi.

"Doğal ormanları canlandırmalıyız"

Yapılan açıklamada WWF'den William Baldwin-Cantello’nun ifadelerine de yer verildi. Cantello, doğal orman gençleşmesinin genellikle 'aktif olarak ekilen ormanlardan daha ucuz, karbon açısından daha zengin ve biyo-çeşitlilik açısından daha iyi' olduğunu ifade etti. Cantello, gençleşmenin garanti olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınmak için hem ormansızlaşmayı durdurmalı hem de doğal ormanları canlandırmalıyız. Ormansızlaşma hala her yıl milyonlarca hektarlık alan kaplıyor, bu da gençleştirilen alandan çok daha fazla” ifadelerini kullandı.