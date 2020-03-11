Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor.
İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463’e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172’ye çıktı.
OYNAT 03:01
İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybetti
Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.
İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 291’E ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı.
Cihanpur, Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42’ye çıktığını bildirdi.
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Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.
İtalya’da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.
İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin sakin olun çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı.
Endonezya'daki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs önlemi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.
Japonya’da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193’e yükseldi.
Almanya İçişleri Bakanlığı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler kapsamında kriz masası oluşturuldu.
ABD'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu.
İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi’nde virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı.
Hollanda'da, 321 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
İsveç 261 hasta sayısına ulaştı.
239 vakanın olduğu Belçika’da bazı şirketler çalışanlarına tokalaşma ve öpüşme yasağı getirdi.
Norveç’te 227 vaka görüldü.
Singapur’da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 160’a yükseldi.
7 bin 513 vakanın görüldüğü Güney Kore’de dezenfekte işlemi.
Filipinler’deki bir okulda arındırma işlemleri.
77 vakanın olduğu Kanada’da bir uyarı tabelası.
Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar.
Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması.
Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar.
Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane.
İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri.
Polonya'nın Gorzyczki kentinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya sınırından gelen otobüslerdeki yolcuların ateşleri ölçülerek sağlık kontrolü yapıldı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti.
Gazze'de koronavirüse karşı esnaf mankenlere maske taktı.
Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor.
Cemmu ve Keşmir'de koronavirüs tedbirleri.
Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.
Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi
Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi.
ABD’DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA
ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı.
Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.
EKONOMİ
Koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı
ORTA AVRUPA’DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 1565’e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Öte yandan, Fransa’da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
DÜNYA
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm