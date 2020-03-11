Dünya Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bin 284e yükseldi
AVRUPA

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 284’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 119 bin 132’ye yükselirken; 65 bin 776 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 7 bin 677 arttı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs salgını en çok Çin, İran ve İtalya'da görüldü.
Koronavirüs salgını en çok Çin, İran ve İtalya'da görüldü.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor.

İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 463’e yükselirken; vaka sayısı da 9 bin 172’ye çıktı.

İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti
OYNAT 03:01
İnsanlık tarihinin en ölümcül salgın​ıydı: 100 milyon kişi hayatını kaybet​ti
Dünyanın gündemine oturan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs, geçmişten bu yana görülen salgın hastalıkları akıllara getirdi. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında gelen büyük veba salgınından bu zaman kadar 100 milyon kişi hayatını kaybetmişken AIDS'ten 35 milyon, Asya gribinden 24 milyon ve kolera salgınından 3 milyona yakın kişi ölmüştü.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 291’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı.

  • Cihanpur, Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 291’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 8 bin 42’ye çıktığını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları
FOTOĞRAF 32
Title
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.
Title
İtalya’da korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet, toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lambardiya bölgesi ile 14 kenti karantinaya aldı.
Title
İtalya'nın ardından Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da halk, hükümetin sakin olun çağrılarına rağmen panikle süpermarketlere akın etmeye başladı.
Title
Endonezya'daki Juanda Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs önlemi
Title
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi.
Title
Japonya’da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193’e yükseldi.
Title
Almanya İçişleri Bakanlığı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler kapsamında kriz masası oluşturuldu.
Title
ABD'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. 
Title
İsviçre’nin Zürih kentinde İsviçre Türk Diyanet Vakfına bağlı Blaue Camisi’nde virüse karşı önlem amacıyla maske dağıtıldı.
Title
Hollanda'da, 321 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
Title
İsveç 261 hasta sayısına ulaştı.
Title
239 vakanın olduğu Belçika’da bazı şirketler çalışanlarına tokalaşma ve öpüşme yasağı getirdi.
Title
Norveç’te 227 vaka görüldü.
Title
Singapur’da yeni korona virüsü vakalarının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 160’a yükseldi.
Title
7 bin 513 vakanın görüldüğü Güney Kore’de dezenfekte işlemi.
Title
Filipinler’deki bir okulda arındırma işlemleri.
Title
77 vakanın olduğu Kanada’da bir uyarı tabelası.
Title
Kuveyt’te maske ile önlem alan insanlar.
Title
Çin’de koronavirüse karşı sokakların ilaçlanması.
Title
Malezya’da koronavirüsten etkilenenler için dua eden insanlar.
Title
Guatemala’da koronavirüs hastaları için hazırlanan hastahane.
Title
İsviçre-İtalya sınırında bir uyarı posteri.
Title
Polonya'nın Gorzyczki kentinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çekya sınırından gelen otobüslerdeki yolcuların ateşleri ölçülerek sağlık kontrolü yapıldı.
Title
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 373'e yükselirken ölü sayısının ise 6 olduğu bildirildi. 
Title
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
Title
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. 
Title
Gazze'de koronavirüse karşı esnaf mankenlere maske taktı.
Title
Filistin’de Ramallah kentinin belediye ekipleri, kentteki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
Title
THY uçakları işte böyle dezenfekte ediliyor.
Title
Cemmu ve Keşmir'de koronavirüs tedbirleri.
Title
Koronavirüsün can aldığı Irak'ın Süleymaniye vilayetinde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak.
Title
Umreden gelenlere İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi
Dünyanın dört bir yanından gelen en dikkat çeken koronavirüs fotoğrafları
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs ile ilgili oldukça dikkat çeken fotoğraflar geldi.

ABD’DE 21 ÖLÜ, 533 VAKA

ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1037 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 olarak açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden olduğu belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı
EKONOMİ
Koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı

ORTA AVRUPA’DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 1565’e yükselirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan, Fransa’da 1784 kişide virüs tespit edildiği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 1695 kişide virüs tespit edildiği; 35 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
DÜNYA
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.