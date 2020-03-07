Dünya Dünya geneline hızla yayılan koronavirüsün sıçramadığı ülkeler
AVRUPA

Dünya geneline hızla yayılan koronavirüsün sıçramadığı ülkeler

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya suratle yayılıyor. Salgının görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçerken bulaşan kişi sayısı ise 100 bini aştı. İtalya'ya sıçramasının ardından Avrupa ülkelerindeki vaka sayısı büyük bir hızla arttı. Koronavirüsün Ortadoğu'ya yayılmasının en büyük nedeni ise İran oldu. Fakat bütün komşularında virüs tespit edilmesine rağmen sıçramayan ülkeler de mevcut. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı.
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı.

Avrupa'da 64 ülke bulunurken bunların sadece 8'inde koronavirüsün görülmediği tespit edildi.

Bu ülkeler, Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs, Kosova, Malta ve Moldava.

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Suriye dışında bütün sınır komşularda koronavirüs bulaştı

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'nin Suriye dışındaki tüm komşu ülkelerinde koronavirüse rastlandı.

Türkiye'de koronavirüs hastası olduğuna dair henüz resmi bir kayıt bulunmuyor.

Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
OYNAT
Film gibi koronavirüs operasyonu: Lüks gemideki 3483 kişi helikopterle test ediliyor
Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı. Koronavirüse maruz kaldığından şüphe edilen yolculara test yapılması için California Ulusal Güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Kovid-19 test kiti bıraktı.

Orta Asya ülkelerinde de salgın yok

Salgının merkez üssü Çin ile sınır komşusu olmalarına rağmen Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da da henüz virüse rastlanmadı.

İran'ın sınır komşusu Türkmenistan'ın yanı sıra Özbekistan da koronavirüsün görülmediği ülkeler arasında yer alıyor.

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