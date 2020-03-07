Dünya geneline hızla yayılan koronavirüsün sıçramadığı ülkeler Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya suratle yayılıyor. Salgının görüldüğü ülke sayısı 90'ı geçerken bulaşan kişi sayısı ise 100 bini aştı. İtalya'ya sıçramasının ardından Avrupa ülkelerindeki vaka sayısı büyük bir hızla arttı. Koronavirüsün Ortadoğu'ya yayılmasının en büyük nedeni ise İran oldu. Fakat bütün komşularında virüs tespit edilmesine rağmen sıçramayan ülkeler de mevcut. Bu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Haber Merkezi 07 Mart 2020, 13:06 Son Güncelleme: 07 Mart 2020, 13:36 Yeni Şafak