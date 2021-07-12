Dünya Haiti Devlet Başkanı Moiseye yönelik suikastın baş aktörü gözaltına alındı
AMERİKA

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastın baş aktörü gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikastın baş aktörlerinden biri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Dünya haber... Haiti Devlet Başkanı Moiseye yönelik suikastın baş aktörü gözaltına alındı
Haiti polisi, operasyonlarda şimdiye kadar 19 kişiyi gözaltına aldı.

Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçleri olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Haitili yetkililer, soruşturma kapsamında, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Christian Emmanuel Sanon adında bir doktorun gözaltına alındığını ve bu kişinin Moise cinayetinin baş planlayıcılarından olduğunu bildirdi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü
DÜNYA
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, olaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, kaçmaya çalışırken ablukaya alındıklarında, ilk aradıkları isim Emmanuel Sanon'du." ifadesini kullandı.

Suikastın aydınlatılması için polis operasyonlarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 19 şüpheli gözaltına alındı
Suikastın aydınlatılması için polis operasyonlarını sürdürüyor. Şimdiye kadar 19 şüpheli gözaltına alındı

19 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Haiti polisi, operasyonlarda şimdiye Devlet Başkanı Moise'ye düzenlenen suikasta karıştığından şüphelenilen 17'si Kolombiyalı, 2'si Haiti asıllı ABD'li zanlının gözaltına alındığını belirtmişti.

Haiti polisi, 6 kişinin arandığını kaydederek, halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istemişti.

Jovenel Moise
Jovenel Moise

Polis Müdürü Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti. Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Suikastta ABD izi
DÜNYA
Suikastta ABD izi

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, geçen hafta silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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