Dünya Müslüman Alimler Birliği: Aksa haykırıyor, sesini duyan var mı?

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, "Aksa haykırıyor, sesini duyan var mı?" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Yahudilerin "Sukot Bayramı" münasebetiyle dün Mescid-i Aksa'ya baskın yapan fanatik Yahudi yerleşimcilerin, bu bayramlarına özel bitki ve ağaç dallarıyla Aksa'nın kapısında ayin düzenlediklerine işaret edilen açıklamada, Aksa'yı "Yahudileştirme girişimleri" bağlamında yapılan bu ayinin ilk defa burada gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kimlik ve inançlarının bir parçası olarak vurgulandığı açıklamada, dolayısıyla Aksa'yı savunma görevinin Müslümanların "dini yükümlülüğü" olduğu belirtildi.

İsrail polisinin himayesinde, Yahudi yerleşimciler tarafından dün yapılan söz konusu ayinin, Müslümanların suskunluklarını sürdürmeleri halinde Mescid-i Aksa'yı "Yahudileştirmenin hazırlığı" olacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ey Müslümanlar Aksa'yı savunmak için ne zaman uyanacaksınız? Harekete geçmek için Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını mı bekliyorsunuz? Hepinizi Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya davet ediyoruz."

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Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle birkaç gün boyunca üst üste Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemiş ve dünkü baskında ellerinde taşıdıkları ağaç dallarıyla ayin yapmışlardı.

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