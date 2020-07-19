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Dünya Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği Libyada tek çare meşru hükümetin desteklenmesi
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Libya'da tek çarenin, meşru hükümetin desteklenmesi olduğunu belirtti. Bazı Avrupa ülkelerini, Libya krizinde çelişkili tavır takınmakla suçlayan Karadaği, "Bu ülkeler, Rusya'nın Libya'daki varlığına karşı olduğunu iddia ediyor ancak askeri olarak ve paralı askerler aracılığıyla Rusya tarafından desteklenen ve haddizatında bir Rus projesi olan Hafter'in yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Muhyiddin el-Karadaği
Muhyiddin el-Karadaği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin, ülke topraklarında kontrolü elinde bulunduran sivil bir hükümet olması için desteklenmesi tek çaredir." ifadesini kullandı.

Bazı Avrupa ülkelerini, Libya krizinde çelişkili tavır takınmakla suçlayan Karadaği şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkeler, Rusya'nın Libya'daki varlığına karşı olduğunu iddia ediyor ancak askeri olarak ve paralı askerler aracılığıyla Rusya tarafından desteklenen ve haddizatında bir Rus projesi olan Hafter'in yanında yer alıyor.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre binden fazla paralı askeriyle Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

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