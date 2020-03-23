Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs buzlukta iki yıl kalabiliyor

Koronavirüs salgını ile ilgili şüphesiz en merak edilen konuların başında virüsün cisimler üzerinde kaç derecede yaşayabildiği sorusu geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporuna göre, koronavirüs salgını -20 derece çalışan bir buzdolabı dondurucusunda iki yıl hayatta kalabiliyor.

4 DERECEDE 3 GÜN YAŞABİLİR

SARS ve MERS gibi salgınlara atıf yapılan raporda, virüsün sıcaklık, nem ve ışık gibi etkenlere bağlı olarak cisimlerin yüzeylerindeki kalış süresinin farklılık gösterdiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan raporda, Buz dolaplarının soğutma sıcaklığının 4 derecede olması halinde virüsün 72 saate yaşayabileceği ifade ediliyor.

Az pişmiş hayvan etlerini tüketilmemesi gerektiğinin altı çizilen raporda, "Koronavirüsler 70 derece olan normal pişirme sıcaklığına karşı duyarlıdır. Bu nedenle çiğ et tüketiminden uzak durulmalı" değerlendirmesi yer alıyor.

SALGININ YAYILMASI SICAKLIĞA BAKMIYOR

Koronavirüsüyle ilgili haberler ilk çıkmaya başladığında havaların ısınmasıyla birlikte hastalığın da kırılabileceği söyleniyordu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, virüs iklim dinlemeksizin soğuk, sıcak, nemli ya da kurak tüm bölgelere yayılabiliyor.

Bir başka inanış da soğuk hava ve karın mikropları kırdığı şeklinde. Ancak DSÖ’ye göre bu havaların ne koronavirüsünü ne de başka mikropları ve hastalıkları ortadan kaldırdığına dair bir veri var. Zira sıcaklık ve hava durumundan bağımsız insanların vücut ısısı daha önemli. Bu ısı da küresel olarak 36,5 ile 37 derece arasında.

Rapora göre, sıcak banyonun korovirüsüne yakalanmayı engelleyeceği de doğru değil. Dünya Sağlık Örgütü alınan duşun sıcaklığına rağmen insan vücudunun iç ısısının değişmediğini yani 36,5 ile 37 derece arasında kaldığını tekrarlıyor.