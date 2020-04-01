Dünya salgınla savaşırken onların haberi bile yok

3 ay içinde dünyanın her köşesine yayılan koronavirüs pandemisi şu ana kadar 40 binden fazla can aldı. Ancak dünyada yaşanan panik ve karantina şartlarından haberi olmayan bir grup var. Çok gizli nükleer caydırıcılık görevleriyle denizler altında 20 bin fersahtaki Fransız mürettebatın salgından ahberi olmadığı öğrenildi. Los Angeles Times'ın haberine göre; Fransız yetkililer, uzun dönemler boyunca denizaltında, basınç altında, dar alanda, kapalı şekilde yaşam sürmek zorunda olan mürettebata morallerinin bozulmaması için kötü haberlerin verilmediğini belirtti.

Bilmelerine gerek yok

Fransız balistik denizaltı filosunu 2003-2006 arası komuta etmiş emekli Amiral Dominique Salles, mürettebatın salgın yayılmadan önce limandan ayrıldığını belirterek “Kendilerini tümüyle görevlerine verebilmeleri için bilmemeleri gerekiyor. Ancak gelir gelmez bilgilendirilecekler. Denizaltı komutanları bilgilendirildi ama onlara da tüm ayrıntılar anlatılmadı” dedi.

Nisan sonunda görevden dönecekler

Fransa’nın 16’şar nükleer füze taşıyan 4 balistik denizaltısından kaçının ülkenin ulusal karantinaya girdiği 17 Mart’tan önce denize açıldığı, mürettebatın bilgilendirilip bilgilendirilmediği ile ilgili resmi açıklama da yapılmıyor. Her biri 110 kişilik mürettebat taşıyan denizaltıların görevleri 60-70 gün sürüyor. Denizaltıyla açılan mürettebat nisan sonunda görevden dönecek.