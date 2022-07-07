Dünya Yeni Zelanda uçağındaki maskeli bebeği konuşuyor

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden Wellington'a giden bir fotoğrafçı maskeli bir bebeğin fotoğrafını çekti. 1 Temmuz'da yayınlanan fotoğraf sosyal medyada viral hale geldikten sonra tartışma konusu oldu.

KORONAVİRÜS Yeni Zelanda 2 yıl sonra kapılarını açtı: Havaalanında duygusal anlar yaşandı

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın 'inanılmaz derecede 'üzücü' olduğunu söyledi ve 'nefes deliklerini bu şekilde kapatmanın tehlikeli olduğunu' iddia etti. Diğerleri ise buna karşı çıkarak bebeğin taktığı maskede düzgün nefes almak için yeterli delik bulunduğunu belirtti.

KORONAVİRÜS Yeni Zelanda'da şaşkına çeviren olay: Bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı

TIP DÜNYASINDAN DA YORUMLAR GELDİ

Fotoğrafa tıp dünyasında da yorumlar geldi. Otago Wellington Üniversitesi'nde epidemiyolog olan Doktor Amanda Kvalsvig havanın yanlarda hareket etmemesi için maskelerin iyi oturması gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Siouxsie Wiles ise bebeğin taktığı maskenin 'nefes aldığı virüs miktarını biraz azaltabileceğini' aktardı.

REKLAM