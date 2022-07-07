Dünya Dünya Yeni Zelanda uçağındaki maskeli bebeği konuşuyor
OKYANUSYA

Dünya Yeni Zelanda uçağındaki maskeli bebeği konuşuyor

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden Wellington'a giden bir uçuşta gözleri için delikler açılmış yetişkin bir cerrahi yüz maskesi takan bebeğin uçaktaki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları kovid'den korunmak için annenin iyi bir önlem aldığını söylerken, diğerleri ise bebeğin yeterince nefes almadığını iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Yeni Zelanda uçağındaki maskeli bebeği konuşuyor
Maskeli bebeğin fotoğrafı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden Wellington'a giden bir fotoğrafçı maskeli bir bebeğin fotoğrafını çekti. 1 Temmuz'da yayınlanan fotoğraf sosyal medyada viral hale geldikten sonra tartışma konusu oldu.

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TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın 'inanılmaz derecede 'üzücü' olduğunu söyledi ve 'nefes deliklerini bu şekilde kapatmanın tehlikeli olduğunu' iddia etti. Diğerleri ise buna karşı çıkarak bebeğin taktığı maskede düzgün nefes almak için yeterli delik bulunduğunu belirtti.

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TIP DÜNYASINDAN DA YORUMLAR GELDİ

Fotoğrafa tıp dünyasında da yorumlar geldi. Otago Wellington Üniversitesi'nde epidemiyolog olan Doktor Amanda Kvalsvig havanın yanlarda hareket etmemesi için maskelerin iyi oturması gerektiğini söyledi. Mikrobiyolog Siouxsie Wiles ise bebeğin taktığı maskenin 'nefes aldığı virüs miktarını biraz azaltabileceğini' aktardı.

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