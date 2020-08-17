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Dünya Dünyada en sıcak bölge olarak kayıtlara geçti Sıcak havalardan dolayı elektrikler kesildi
AMERİKA

Dünyada en sıcak bölge olarak kayıtlara geçti: Sıcak havalardan dolayı elektrikler kesildi

Amerika'nın California eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda güvenilir araçlarla ölçülen 54.4 derecelik sıcaklık, dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Amerika'nın batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapılan ölçüm, ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edilecek. Sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması sonucu California'da iki gündür elektrik kesintileri yaşanırken bu hafta bölgedeki sıcaklığın daha da artacağı düşünülüyor.

  • Sıcak havanın gelecek on gün boyunca da etkili olması beklenirken Pazartesi ve Salı günü zirve yapılacağı tahmin edildi. ABD'nin batı kıyısındaki sıcak hava dalgası kuzeyabatıdaki Arizona'dan, kuzeybatıdaki Washington eyaletine kadar uzanıyor. Uzmanların görüşü ise sıcaklıların ilerleyen günlerde düşebileceği yönünde.
Sıcaklıkların yükseldiği California eyaletinde Lassen Conty'de büyük bir yangın hortumu görüldü. Bölgenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde güneş ve rüzgara dayalı. Sıcak günlerde yoğun olarak klima kullanıldığı için elektrik alt yapısının büyük bir baskı altına girdiği ifade edildi. Kullanılan soğutma cihazları nedeniyle artan talebi yönetebilmek için yetkililerin elektrikleri planlı olarak kestiği öğrenildi.

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