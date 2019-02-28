Dünya Dünyada ikinci kez yarı-özdeş ikiz vakası
AVRUPA

​Dünyada ikinci kez yarı-özdeş ikiz vakası

Dünyada ikinci kez yarı-özdeş ikiz vakası

Avustralya'da bilim insanları, dünyada sadece ikinci kez "yarı-özdeş ikiz" vakasıyla karşılaştıklarını ifade ettiler. Kız ve erkek olan bebekler, anne tarafından tıpa tıp aynı oldukları açıklandı.

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Bugün dört yaşında olan Avustralya doğumlu ikizlerin kimlikleri açıklanmadı.
Bugün dört yaşında olan Avustralya doğumlu ikizlerin kimlikleri açıklanmadı.

Avustralya'da bilim insanları, dünya üzerinde bilinen ikinci "yarı-özdeş ikiz" vakasını tespit ettiklerini açıkladılar.

Brisbane kentindeki kız ve erkek kardeşler, anne tarafından tıpa tıp aynılar.

  • Ancak babalarının DNA'sının yalnızca bir kısmını paylaşıyorlar ki bu da onları, tek yumurta ikizi ile çift yumurta ikizi arasında, genetik olarak "çok istisnai" olan bir yere koyuyor.

Uzmanlar, bir fenomen olarak tanımladıkları bu durumdaki embriyoların genelde yaşamadığını vurguluyor.

Brisbane'deki hastanede, bebekler ve anneyle ilgilenen ekibin başı olan Nicholas Fisk, durumun rutin bir ultrason sırasında keşfedildiğini söyledi.

Fisk, altınca haftada yapılan incelemede, tüm belirtilerin tek yumurta ikizine işaret ettiğini ancak 12'nci haftada yapılan ultrasonda, bebeklerin farklı cinste olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Profesör Fisk, "Tek yumurta ikizlerinde bu durum imkanlı değildir." şeklinde konuştu.

Yarı-özdeş ikiz olarak adlandırılan vakanın ayrıntıları, New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayımlandı.

Vaka aynı zamanda, hamilelik sırasında keşfedilen ilk örnek olarak da literatüre girdi.

Doktorlar, doğum sırasında 28 yaşında olan annenin, doğal yollardan hamile kaldığını da açıkladı.

Bu durum nasıl gerçekleşti?

Tek yumurta ikizi (monozigot) olarak adlandırılan durum, bir yumurtanın tek bir sperm tarafından döllenmesi ve sonrasında bölünerek iki bebek oluşturması ile gerçekleşiyor.

Bu tür ikizler, aynı cinsiyette oluyor ve aynı genetik, fiziksel özellikleri paylaşıyorlar.

Çift yumurta ikizlerinde ise iki ayrı yumurta, iki farklı sperm tarafından dölleniyor ve aynı anda büyüyorlar.

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Bu ikizlerin aynı anda doğmak dışında, ancak herhangi iki kardeş kadar benzerlikleri oluyor.

Yarı-özdeş ikiz durumunda ise yumurtanın aynı anda iki farklı sperm tarafından döllendiği düşünülüyor.

İlk vaka 2007'de tespit edildi

Bu da ortaya, biri anneden, ikisi babadan üç farklı kromozom seti çıkarıyor.

Araştırmacılara göre, üç kromozom seti bulunan embriyo, "yaşamla uyumsuzluk nedeniyle genel olarak hayatta kalmıyor."

Yarı-özdeş ikiz, ilk vaka 2007 yılında ABD'de tespit edildi.

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