Dünyada ilk: Tüm toplu taşımaları ücretsiz olacak

Lüksemburg, tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getiren ilk ülke oluyor.

Çarşamba günü yemin ederek ikinci defa göreve başlayan Xavier Bettel liderliğindeki koalisyon hükümeti önümüzdeki yazdan itibaren tren, tramvay ve otobüslerdeki ücretleri kaldırmayı planlıyor.

Reuters Lüxemburg Başbakanı Xavier Bettel, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Amaç trafiği rahatlatarak karbon salınımını azaltmak

Seçim kampanyası sırasında çevre koruma politikalarının öncelikleri olacağını açıklayan Bettel toplu taşımayı ücretsiz hale getirerek trafiği rahatlatmayı ve karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

Her gün 200 bin kişi Fransa, Belçika ve Almanya'dan iş için gelip gidiyor

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın başkenti olan Lüksemburg şehri kıtanın en yoğun trafiklerinden birine sahip. Nüfusu 110 bin olmasına rağmen çalışmak için şehre her gün 400 bin kişi geliyor. 2 bin 500 kilometrekare civarında yüz ölçümüne sahip ülkenin toplam nüfusu da 600 bin olmasına rağmen her gün 200 bin kişi Fransa, Belçika ve Almanya gibi komşu ülkelerden çalışmak için Lüksemburg'a seyahat ediyor.

Lüksemburg şehrinin nüfusu 110 bin.

Bu konuda yapılan bir çalışma 2016 yılında sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle ortalama 33 saat kaybettiklerini ortaya koydu. Yirmi yaşın altındakiler için toplu taşıma geçen yazdan itibaren ücretsiz hale getirilmişti.

Bettel hükümetinin planları arasında esrar kullanımını yasallaştırmak ve iki yeni resmi tatil ilan edilmesi bulunuyor.

Lüksemburg’da bu yaz, hükümet 20 yaşın altındaki çocuk ve gençler için ücretsiz ulaşım imkanı sunuldu.

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Bu yıl, ortaokul öğrencileri kurumları ve evleri arasında ücretsiz servisler kullandı. 2020 yılının başından itibaren tüm biletler kaldırılacak ve biletlerin toplanması ve bilet alımlarının denetlenmesinden tasarruf edilecek .Trenlerdeki birinci ve ikinci sınıf bölümler hakkında ne yapılacağına dair bir karar henüz alınmadı.

Kaynak: DHA, Euronews, Guardian