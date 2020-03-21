Dünyada sıkıyönetim: Emekli doktor ve hemşireler göreve çağrıldı

Koronavirüs nedeniyle sıkıyönetim ilan eden ülkelere Arjantin, İsrail, Hindistan ve Fas da katıldı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da hükümet korona virüsü kapsamında alınan önlemleri genişletiyor. 1,3 milyar nüfuslu ülkede, Yeni Delhi hükümeti Hindistan’ı turistlere kapattı. Sıkıyönetim ilan eden Hindistan, vatandaşlarından sokağa çıkmamalarını istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Avrupa’da ise Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika süresiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Daha önce Peru, Slovakya, İsviçre gibi ülkeler de sıkıyönetim ilan ederek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istemişti. Bu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ile Irak ve Tunus’ta da olağanüstü hâl şartları hakim. Sırbistan’da akşam saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, İsrail’den de sokağa çıkma yasağı adımı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, salgın nedeniyle ilan edilen yasakların 7 gün boyunca süreceğini açıkladı. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas’ta dün saat 18’den itibaren olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi. Virüslü kişi sayısının 74’e yükseldiği ülkede can kaybı 3 olurken, Faslılar bulundukları yerden çıkabilmek için resmi makamlardan izin almak zorunda. Mekke ve Medine’de namaz kılmayı yasaklayan Suudi Arabistan’da ise 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 344’e çıktı. Güney Amerika’da ise durum diğer bölgelerden farklı değil. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, salgının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart’a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı. Fernandez, “Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak” şeklinde konuştu. Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin’de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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Sefer görev emri

İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı. Korona salgınıyla mücadele için emekli doktor ve hemşirelere ‘göreve dönmeleri’ ricasında bulunuldu. İskoçya da benzer bir adım atarak son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle işinden ayrılan sağlık çalışanlarını göreve çağırdı.



BİR GÜNDE 627 ÖLÜM

Hastanelerin yetersiz kaldığı İtalya’da hastane gemisine dönüştürülen dev Splendid feribotuna dün ilk kez hasta taşınmaya başlandı.

İtalya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32’ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 37 bin 860’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı. Borrelli, dün 4 bin 440 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 689 artışla 5 bin 129’a ulaştığını duyurdu. Borrelli’nin bugün için açıkladığı 627 ölüm, İtalya’da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Dün hayatını kaybedenlerden dörtte birinin iki veya daha fazla patolojik sıkıntısı olduğu belirtildi.

KREMATORYUMLAR YETERSİZ KALABİLİR

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin cenazeleri salgının yayılmasını engelleme amacıyla krematoryumlarda (ölü yakma fırını) yakılıyor. Ülkedeki toplam 83 krematoryum, hiç durmadan çalıştırılırsa günlük 2 bin ceset yakabilecek kapasiteye sahip. İtalya’da ölü sayısı günlük 2 bini geçerse cenazelere ne yapılacağı belirsizliğini koruyor.

Gençleri de öldürür!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin farklı ülkelerden gelen verilerin, hastaneye kaldırılanların ciddi bir bölümünün 50 yaşın altındaki kişilerden oluşturduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Bugün, genç insanlar için bir mesajım var; sizler yenilmez değilsiniz. Bu koronavirüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir” uyarısında bulundu. DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ghebreyesus, salgın nedeniyle kişisel koruyucu malzemeler üreten pazarın çöktüğünü, bu nedenle sağlık çalışanlarının büyük risk altında bulunduğunu ifade etti. Malzeme açığının kapatılması için DSÖ’nün Çinli firmalardan talepte bulunduğunu kaydeden Ghebreyesus, “Şu anda düzenlemeleri tamamlıyor ve gönderileri koordine ediyoruz, böylelikle kişisel koruyucu malzemeleri en çok ihtiyacı olan kişilere göndermek için depomuzu yeniden doldurabiliriz” diye konuştu. DSÖ Direktörü, dışarı çıkılmaması konusunda tüm insanlara, daha fazla test yapılması için de ülkelere çağrısını yineledi.

Henüz krizin başındayız

Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti. “Fransa’nın salgına ilişkin zamanında önlem almadığı” yönündeki eleştirilere tepki gösteren Macron, “Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmeden Fransa harekete geçti. Yalnız daha önce karşılaşmadığımız bir krizle karşı karşıyayız” dedi. Macron, gelecek günlerde yaşanabilecek sorunların tespit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak “Bu krizin başındayız. Olağanüstü önlemler aldık. Virüse karşı zamanla yarışıyoruz. Devlet dayanıyor ve sorun sürdüğü kadar da dayanmaya devam edecek” dedi. Fransa’da resmi verilere göre şu ana kadar 450 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 12 bin 612’ye çıktı. Virüs tespit edilen sayısı bir günde 1617 kişi arttı.

BURNUNUZ AÇIKKEN KOKU ALAMIYORSANIZ...

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 1297’ye çıktığını belirterek, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ölen 450 kişiden yüzde 87’sinin 70 yaş üstünde olduğunu kaydeden Salomon, virüsle mücadelede en iyi yöntemin evde kalmak olduğunu vurguladı. Salomon, şu ana kadar 50 binden fazla virüs testi yapıldığını da dile getirdi. Burun tıkanmadan koku alamamanın Kovid-19’un yeni bir belirtisi olabileceğine dikkati çeken Salomon, bu durumdaki kişilerin doktorlarıyla irtibata geçmesi gerektiğini belirtti.