Dünya Dünyadan koronavirüs notları Hangi ülkede ne yaşandı?
KORONAVİRÜS

Dünyadan koronavirüs notları: Hangi ülkede ne yaşandı?

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 920 bine dayandı. Vaka sayısında 210 bin kişiyle ABD ilk sırada. Bu ülkeyi 111 bin ile İtalya ve 103 bin ile İspanya takip ediyor. Salgın nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 45 bin 500’ü geçti. 

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

* ABD’de son bir günde 920 kişi öldü, toplam sayı 4 bin 500’ü geçti. Salgının en fazla etkili olduğu eyaletler, New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

* ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, Kovid-19 taşıyıcılarının yüzde 25’nin belirti göstermediğini söyledi. 

* Sadece New York eyaletinde ölümler 2 bine ulaştı. New York Valisi Andrew Cuomo, “Bir daha asla eskisi gibi olmayacağız. Normale döneceğimizi sanmıyorum, yeni normale alışacağız” dedi. 

* ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinde herkesi ‘önlemlere riayet etmeye’ çağırdı, kurallara uyulduğu takdirde milyonlarca hayatın kurtulabileceğini söyledi. Pence, uzmanların Kovid-19’un mevsimsel döngüler halinde yeniden ortaya çıkabileceği tahminine ilişkin ise “Bunun çok olası olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs, gelecek yıl sonbahar ya da kış gibi tekrar görünebilir” dedi. 

* İtalya’da ölenlerin sayısı 13 bin 155’e yükseldi. Son 24 saatte 727 kişi yaşamını yitirdi.

*Avrupa’da virüs nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti. Fransa’da 40, Almanya’da 20, Hollanda’da 21, Belçika’da 10, İngiltere ve İsveç’te 6, İsviçre’de 3, Avusturya’da 2 Türk vefat etti. 

* Ölü sayısının 3 bin 500’ü aştığı Fransa’da salgın nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı. İşten çıkarılanlar maaşının yüzde 70’ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

* Almanya’da salgına karşı mücadele kapsamında 22 Mart’ta alınan önlemler, 19 Nisan’a kadar uzatıldı. Başbakan Angela Merkel, “Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken” dedi. 

* Kıbrıs’ta vaka sayıları artıyor. KKTC’de vaka sayısı 77’ye, Kıbrıs Rum kesiminde ise 320’ye yükseldi. 

* Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin Kovid-19 vakalarının gerçek sayısını açıklamasını istiyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), şu açıklamayı yaptı: “Esed rejimi, Suriye’nin vebasıdır. Rejim iktidarı ele geçirdikten sonra ülkede her şeyi inkar ediyor. Sahadan elde ettiğimiz bilgiye göre, bu virüs ülkede yayılmış durumda ve özellikle de Şam ve Lazkiye illerinde. Rejim bunu da inkar ediyor.” 

* İngiltere’nin başkenti Londra’da 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası salgın nedeniyle iptal edildi. Dünyanın en eski grad slam turnuvası, 2. Dünya Savaşı’nın ardından ilk kez yapılamayacak. 

* HIV virüsüne karşı çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Güney Afrikalı bilim kadını Prof. Dr. Gita Ramjee, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

* ABD’de 95 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Bill Kelly, koronavirüs hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Kelly’nin yakınlarına “Guam’ın tilki deliklerinde hayatta kalmayı başardım, bu kahrolası virüsü de atlatırım” dediği kaydedildi. 

* Portekiz’deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından yararlanabilecek.

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