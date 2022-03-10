Dünya Dünyanın en iyi olarak biliniyor Keskin nişancı Wali Ukrayna saflarında
AVRUPA

Dünyanın en iyi olarak biliniyor: Keskin nişancı Wali Ukrayna saflarında

Dünyanın en iyi keskin nişancılarından biri olarak bilinen Kanadalı 40 yaşındaki Wali, Ukrayna lideri Zelenski'nin yabancı savaşçılara çağrısı üzerine eşini ve çocuğunu bırakarak Ukrayna'ya savaşmaya gitti.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyanın en iyi olarak biliniyor: Keskin nişancı Wali Ukrayna saflarında
Wali

Kanada’da 22’nci Kraliyet Alayı’na bağlı olan Wali, 2009 ve 2011 yıllarında Afganistan’da savaştı. Şimdi 40 yaşında olan keskin nişancı 2015 yılında ise Irak’ta savaştı. Wali’nin 2017 yılında neredeyse 3 bin 450 metreden bir teröristi vurduğu biliniyor. McMillan Tac-50 model bir silah kullandığı bilinen Wali’nin bu atışı bir dünya rekoru.

EŞİNİ VE OĞLUNU GERİDE BIRAKTI

Cumartesi günü Ukrayna lideri Zelenskiy’nin gönüllü savaşçılara çağrı yapması üzerine Wali de 1 yaşındaki oğlu ve eşini Kanada’da bırakıp Ukrayna’daki gönüllü savaşçılara katıldı. Ukrayna liderinin çağrısını duyduktan sonra beyninde yıldırımlar çaktığını söyleyen Wali, geçen hafta Kanada’da yazılımcı olarak çalışırken şimdi Ukrayna’da asker olarak savaşıyor.

Kanadalı keskin nişancı, Ukrayna’ya seyahat etme kararının en zor kısmı olan oğlunun ilk doğum gününü kaçırdığını söyledi.

52 ülkeden 20 bin gönüllü, Rusya’ya karşı Ukrayna’da savaşmak için bulunuyor.

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