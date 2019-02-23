Dünya Dünyanın en küçük savaşı
AFRİKA

Dünyanın en küçük savaşı

Afrika’nın en büyük gölündeki bir futbol sahasının yarısı kadar bile olmayan kaya parçası, Kenya ve Uganda arasında krize yol açıyor. Nil levreği açısından zengin olan ada çevresindeki sular nedeniyle balıkçılar arasında Afrika’nın “en küçük savaşı” yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kenya topraklarından adaya varmak iki saat sürerken, Uganda’dan adaya varmanın 18 saat sürdüğü belirtiliyor.
Kenya topraklarından adaya varmak iki saat sürerken, Uganda’dan adaya varmanın 18 saat sürdüğü belirtiliyor.

Kenya ve Uganda sınırındaki Victoria Gölü’nde bulunan bir kaya parçasından meydana gelen Migingo Adası, iki ülke arasında bir türlü paylaşılamıyor. Uganda polisine göre bir futbol sahasının yarısından daha az bir büyüklükte olan 2 bin metrekarelik adada 500’den fazla kişi yaşıyor. Kötü inşa edilmiş kulübeleri ve küçük bir limanı olan kaya parçası üzerinde iki ülke de hak talebinde bulunuyor.

Afrika’nın en büyük gölü Victoria’daki balık stokları giderek azalmışken, Migingo etrafındaki sularda bolca Nil levreği bulunması adayı oldukça değerli kılıyor.

BALIKÇILIK MERKEZİ

  • 1990’ların başında Victoria Gölü etrafındaki balıkçılık faaliyetlerinin büyük ölçüde azalması ve Nil levrekleri gibi türlerin Migingo etrafında bolca bulunması adayı değerli ve eşsiz bir balıkçılık merkezi yapıyor. 2004’te Uganda’nın adaya silahlı polis ve deniz kuvvetleri göndermesine karşılık, Kenya’nın da deniz piyadelerini adaya sevk etmesiyle iki ülke arasındaki kriz patlama noktasına gelmiş.

Büyük, olgunlaşmış Nil levreği için giderek artan talep, ada çevresinde daha çok gerginliğe yol açıyor. Balıkçılar talep nedeniyle, fiyatların son beş yılda yüzde 50 arttığını söylüyor.

SORUN ÇÖZÜMSÜZ KALDI

Adadaki insani yerleşim artınca, iki ülke, 2016’da sınır belirlemek için bir komite oluştursa da, sorun çözüme kavuşturulamadı. Ugandalı balıkçı Eddison Ouma, “Adanın sahibinin kim olduğuna karar veremediler. Burası, hiç kimsenin adası” ifadelerini kullanıyor. İki ülkenin ortak olarak yönettiği adada, yerel balıkçılar arasında zaman zaman Afrika’nın “en küçük savaşı” dedikleri gerginlikler yaşanıyor.

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