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Dünya Dünyanın en uzun canlı yayını 450 yıl sürecek
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AVRUPA

Dünyanın en uzun canlı yayını: 450 yıl sürecek

Dünyanın en uzun canlı yayını: 450 yıl sürecek

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) 30 Mart’ta ‘plastik kirliliğine dikkat çekmek’ için 450 yıllık bir canlı yayın başlattı.

Haber Merkezi DHA
Yayın 30 Mart'ta başladı.
Yayın 30 Mart'ta başladı.

Uzmanlara göre, bir plastik şişenin doğada çözünme süresi yaklaşık 400 ila 450 yıl sürüyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Portekiz’in Lizbon şehri merkezli NOSSA isimli şirket ile 30 Mart’ta başlattığı ve bir pet şişenin gösterildiği canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu.

Plastik kirliliği için ‘Dünyanın en uzun canlı yayını’.

Plastik kirliliğine dikkat çekmek isteniyor

Yapılan canı yayının amacının, son yıllarda iyice artan plastik kirliliğine dikkat çekmek olduğu belirtilirken; canlı yayına ait ‘geri sayım’ bir web sitesi de açıldı. Ayrıca, canlı yayının sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine başlatılan imza kampanyasında 370 bin imza toplandığı belirtildi.

Plastik kirliliğinin etkileri tehlikeli

WWF’e göre, plastik kirliliği, Akdeniz’de yüzen atıkların yüzde 95’ini oluşturuyor. Ayrıca, plastik kirliliğinin deniz yaşamını tehlikeli yönde olumsuz etkilediği belirtilirken; deniz kuşlarının yüzde 90’ının midesinde plastik atıkların bulunduğu belirtildi.

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