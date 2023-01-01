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Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti: Fransız rahibe 118 yaşındaydı
"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
0:40 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Fransız Rahibe Lucile Randon.

Fransız Rahibe Lucile Randon.

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, “Duayen hemşire Andre” olarak da anılan Rahibe Randon’un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

#Dünyanın en yaşlı insanı
#Lucile Randon
#Fransa
1 gün önce
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Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti: Fransız rahibe 118 yaşındaydı
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