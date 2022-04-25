Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti.

1903 DOĞUMLUYDU



Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka’nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka’da doğan Tanaka’nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan’da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.



Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka’nın ölümünün ardından Japonya’nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.

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120'Yİ HEDEFLİYORDU



Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka’nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

FOTOĞRAF 21 Ürdün'ün en büyük vadisi olan Rum Vadisi, kumtaşı ve granit kayaların içinde kızıl bir görüntüye sahip. 2011'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen vadi, ev sahipliği yaptığı pek çok uygarlığın da kalıntılarını taşıyor. Doğal film platosu<br><br>Rum Vadisi, doğal platosunda çekilen filmlerle tüm dünyada tanındı. Ridley Scott'ın yönettiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı \"The Martian\" (Marslı) adlı filmin Mars ile ilgili bölümleri Rum Vadisi'nde çekildi. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronotun şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilmesini, hayattaki Watney'in Mars'ta yapayalnız kalması sonrası başından geçenleri anlatan yapım, izleyicilerden büyük övgü aldı. Bundan dolayı \"Dünyadaki Mars\" olarak ünlenen Rum Vadisi'ne batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından ilgi arttı. Yine bu vadide, Star Wars: The Rise of Skywalker ile Arabistanlı Lawrence filmlerinin bazı sahnelerinin de çekimleri yapıldı.<br> Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor<br><br>720 kilometrekarelik çölün vahşi doğasını teneffüs etmek, yıldızları seyretmek ve Bedevilerin yaşantısına şahitlik etmek isteyenler, Ay Vadisi olarak da geçen bu vadide otel çadırlarda kamp yapıyor. Eşsiz doğal güzelliği, kültürel, tarihi ve turistik öneminden dolayı Ürdün hükümeti tarafından koruma alınan Rum Vadisi'nde, Bedeviler varlık gösteriyor.<br> Hassas çöl habitatlarını sürekli artan ziyaretçi yoğunluğundan koruyan Bedeviler, bölgeye gelen turistlere de rehberlik yapıyor. Çöldeki zorlu arazide kullanılan araçlara alınan turistler, belirlenen noktalara götürülerek burada, vadinin eşsiz manzarasıyla baş başa bırakılıyor. Dünyada Mars deneyimi yaşatan coğrafya: Rum Vadisi Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ürdün'ün güneyindeki kızıl kumlarla örtülü Rum Vadisi, dünya üzerinde Mars deneyimi yaşatmasının yanı sıra eşsiz doğal manzarası, tarihi ve kültürel öneminden dolayı her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

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FOTOĞRAF 8 Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin’deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi.<br> Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmaları tamamlanırken, 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Beledi Başkanı Eyüp Aytekin ve DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokolak yeni yerleşim yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bölge halkından Hüseyin Çakaloğlu beklentilerimiz oldukça yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Beklentilerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı karşılanmak üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı. İnşallah yakın zamanda taşınmayı planlıyorlar. Fakat yukarıdaki işlemlerin tamamı bittikten sonra taşınsak iyi olur. Çünkü eksiklerimiz var, çevre düzenlemeleri tam oturmuş değil. Fazla acele etmeden her şey bittikten sonra güzel bir şekilde burada hiç kimseyi bırakmadan gerek esnaf gerek vatandaş ihtiyaçlarını karşılamış olarak taşınırsak daha iyi olur. Kimsenin mağdur olmadan yeni ilçemize tanışacağımı umut ediyorum\". İlçede esnaflık yapan Hasan Kaçmaz ise “Eksiklerimiz var. Binalar yapınan işlemler çok güzel fakat özellikle esnafa yönelik eksikler var. Sıralamalarda sorun var. Bu sorunlar giderilmesi gerek” dedi.<br>Doğma büyüme Yusufeli’nde yaşayan Mustafa Kılıçlıoğlu, “Söylenecek çok şey var. Zor bir süreçten geçiyoruz. 10 yıldır toz duman oldu ilçe. Alt yapılar, üst yapılar, viyadükler, tüneller halkımız eziyet çekti. Sonuna geldik. Yeni yerleşim yerinde her şeyin tam bitmiş halde taşınmak istiyoruz. Evi fiyatlarımızda İnşallah uygun olur” ifadelerini kullandı. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7’nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii’nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, bin 600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2’nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi inşaatların tamamlanmasının ardından taşınma ilçemi başlayacak. Türkiye’nin en yeni ilçesi olacak: Altyapı çalışmalarında sona gelindi Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi aylar sürecek. BiP'te paylaş

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