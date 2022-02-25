Dünya Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğanın da katılacağı NATO zirvesinde
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Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna harekatının ardından bütün dünya bugün saat 17.00'da yapılacak olağanüstü NATO zirvesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çevrimiçi katılacağı konferans yoluyla yapılacak olan toplantıda Rusya'nın askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğanın da katılacağı NATO zirvesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulanmıştı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

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