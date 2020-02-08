Dünya Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber 3 kişide daha virüs tespit edildi
ASYA

Dünyanın konuştuğu Korona karantinasındaki gemiden kötü haber

Dünyanın konuştuğu gemiden kötü haber: 3 kişide daha virüs tespit edildi

Japonya’da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89’a yükseldi. Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, ilk etapta 20 kişide, dün de 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Haber Merkezi İHA
Gemi, Yaklaşık 3,700 yolcu ve mürettebatıyla Yokohama Limanı'nda karantinaya alınmıştı.
Gemi, Yaklaşık 3,700 yolcu ve mürettebatıyla Yokohama Limanı'nda karantinaya alınmıştı.

Korona virüsünün Japonya’daki adresi olarak gündeme gelen karantina altındaki yolcu gemisinden bugün de kötü haber geldi.

Dün 41 yolcuda daha virüs tespit edilmesiyle 61’e yükselen caka sayısıyla bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine oturan gemide, bugün de 3 yolcunun enfekte olduğu anlaşıldı.

İngiltere bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess
Böylece gemideki vaka sayısı 64 olurken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 89’a yükseldi.

Sağlık otoriteleri, son tespit edilen hastaların sağlık kuruluşlarına sevkinin gerçekleştirildiğini açıklarken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Karantina altındaki gemide bulunan yolcuların endişeli bekleyişi sürüyor.

GEMİDEKİ SALGIN DURDURULAMIYOR

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, ilk etapta 20 kişide, dün de 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Bugün rapor edilen 3 yeni vaka, gemideki hasta sayısını 64’e çıkarırken, Japonya’daki toplam vaka da 89’a yükselmişti.

3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89’a yükseldiç

Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği ifade ediliyor.

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