Dünyanın tek ırkçı devleti

İsrail Meclisi, İsrail vatandaşı Araplara uygulanan ırkçı ve ayrımcı politikaların ‘yasayla’ sistematik hale getiren ve Kudüs’ü başkent ilan eden Yahudi Ulus Devlet Yasa tasarısını onayladı. Mecliste dün sabah erken saatlere kadar devam eden ve sert tartışmalara sahne olan yasa tasarısı 62 evet, 55 hayır oyuyla kabul edildi. Yasanın kabul edilmesini protesto ederek tasarının yer aldığı kopyaları yırtan Filistin asıllı İsrail milletvekilleri salondan atıldı. Yasaya destek veren Yahudi milletvekilleri ise tasarının onaylanmasının ardından Başbakan Benjamin Netanyahu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TRUMP’LA RAFTAN İNDİ

Söz konusu yasa, 2011 yılından beri aşırı sağcı siyasetçiler tarafından gündeme getiriliyordu ancak itirazlar nedeniyle meclise sunulamamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği’nin şehre taşınmasını onaylaması sonrasında İsrail yasayı raftan indirdi.

İKİNCİ SINIF VATANDAŞLIK YASAYLA RESMİLEŞTİ

Yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.Güney Afrika’daki ırkçı Apartheid rejimi kanunlarının bir benzeri olduğu belirtilen Yahudi Ulus Devlet Yasa tasarısı iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Araplar zaten ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürüken bu konumları resmileşecek. Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak.

SİYONİST DEKLARASYON

Yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında, şu hükümler yer alıyor:”Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail’e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail’in başkenti Kudüs’tür.”

Türkiye’den sert kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail Parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devleti’ kanununu en sert biçimde kınadı. “Filistin halkını kendi anavatanlarından yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir” diyen Kalın, “Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yasanın Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi. Twitter paylaşımında bulunan Oktay, “Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Kudüs Filistin’in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Türk Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında söz konusu yasanın evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını bildirdi. Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesinin uluslararası toplum bakımından “yok hükmünde” olduğuna işaret edildi.

Filistin yok sayıldı

Tasarıda “İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır” denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da yok sayıldı. İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail’e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948’de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor. Yaklaşık 8 milyon nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 20’sinden fazlası, 1948 sürgününde ülkelerinde kalmayı başarabilen İsrail vatandaşı Filistinli Araplardan oluşuyor.