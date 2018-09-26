Dünya Dünyayı tehdit etti
AMERİKA

Dünyayı tehdit etti

ABD Başkanı Trump, BM 73. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Küreselleşmeyi reddediyoruz, vatanseverliği esas alıyoruz” diyerek ABD’nin içine kapanacağı ve dünyaya yönelik agresif politikalar başlatacağı mesajını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump, Amerika'nın içe kapanmasının dünyaya yönelik agresif politikalara girişeceğinin açık işaretini verdi.
Donald Trump, Amerika'nın içe kapanmasının dünyaya yönelik agresif politikalara girişeceğinin açık işaretini verdi.

BM 73. Genel Kurulu'na hitap ederken, "Küreselleşmeyi reddediyoruz, vatanseverliği esas alıyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın içe kapanmasının dünyaya yönelik agresif politikalara girişeceğinin açık işaretini verdi.

Trump'ın, "Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti" şeklindeki sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu. Trump bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de" dedi. Konuşmasında İran, Suriye rejimi, Çin ve Venezuela'yı tehdit eden Trump, "ABD artık kendi çıkarlarını en öne koyacak. İran nükleer anlaşmayı terörü desteklemek için kullandı. İran'da, ABD ve İsrail'i yok etmeye çalışan bir rejim var. Tüm ülkeleri İran'daki rejimi izole etmeye çağırıyoruz" diye konuştu. "ABD ekonomik baskı oluşturarak, İran'ın Suriye'de kanlı eylemlerini finanse etmesini engellemeye başladı" diyen Trump, "Esed kimyasal silah kullanırsa harekete geçeğiz" sözleriyle Suriye'yi vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımayacaklarını, küresel göç sözleşmesine taraf olmayacaklarını belirtti.

KONUŞMA SIRASINI KAÇIRDI

Trafiğe takılan Trump, 5 dakikalık mesafedeki BM binasına geç kaldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasının ardından Genel Kurul'a ilk hitap eden Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer oldu. İkinci konuşmayı ise Trump yapacaktı ancak trafiğe takılınca, konuşma sırası Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya geçti. BM binasına araçla 5 dakika mesafede olan Trump Towers'da kalan Trump, Moreno'nun ardından BM Genel Kurulu'na hitap etti.

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