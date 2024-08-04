Dünyayı ürküten savaş mesajı: Kıyamet saatine iki dakika kaldı ama gerilim önlenebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonu kanalında yayımlanan program için verdiği röportajda dünyadaki çatışmaları değerlendirdi.
Ryabkov, tüm bu olup bitenlere sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Ordunun barutunu kuru tutması gerekiyor çünkü senaryolar çok farklı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğinin altını çizdi.
KIYAMET SAATİ HAKKINDA
“Kıyamet saati” ifadesi, ilk kez 1947 yılında nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni'nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında yer almıştı.
Ryabkov'un röportajının tamamı, Rusya devlet kanalı Rossiya-1'in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yayımlanacak.