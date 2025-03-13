Dürziler İsrail yolunda: 100’den fazla lider Golan’a gidiyor

Geçtiğimiz hafta Suriye’nin sahil kentinde meydana gelen olayların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye’deki Dürzi liderlerin İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne gideceği öne sürüldü. 100’den fazla liderin İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif ile görüşecek.

Siyonist İsrail’in Suriye’yi karıştırma çabaları devam ediyor. Devrim sonrasında başta Dürziler olmak üzere azınlıklar üzerinden yeni süreci baltalamak isteyen İsrail, her şartta haklarını koruyacaklarını belirtti. Terör devletinin provokatif açıklamalarına tepki gösteren Dürziler, yaşadıkları kentlerde eylem düzenledi ve Şam yönetimine bağlı olduklarını kaydetti.