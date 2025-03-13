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Dürziler İsrail yolunda: 100’den fazla lider Golan’a gidiyor

Dürziler İsrail yolunda: 100’den fazla lider Golan’a gidiyor

11:3513/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Reuters
Yeni Şafak
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Dürzi liderler Golan'da türbe ziyareti de gerçekleştirecek.
Dürzi liderler Golan'da türbe ziyareti de gerçekleştirecek.

Suriye’nin Süveyda kentinde yaşayan 100’den fazla Dürzi lider, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne gidecek. Cuma günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette grubun İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif ile de görüşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Suriye’nin sahil kentinde meydana gelen olayların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye’deki Dürzi liderlerin İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne gideceği öne sürüldü. 100’den fazla liderin İsrail’deki Dürzilerin lideri Muvaffak Tarif ile görüşecek.

İsrail süreci baltalamak istiyor

Siyonist İsrail’in Suriye’yi karıştırma çabaları devam ediyor. Devrim sonrasında başta Dürziler olmak üzere azınlıklar üzerinden yeni süreci baltalamak isteyen İsrail, her şartta haklarını koruyacaklarını belirtti. Terör devletinin provokatif açıklamalarına tepki gösteren Dürziler, yaşadıkları kentlerde eylem düzenledi ve Şam yönetimine bağlı olduklarını kaydetti.

Ayın 16’sında çalışma planı başlatacak

İsrail Savunma Bakanı Katz,
“İsrail ordusu, Suriye'de süresiz olarak kalmaya hazırlanıyor. Güvenli bölgeyi ve Hermon Dağı'nı koruyacak, Güney Suriye güvenli bölgesinin silahsızlandırılmış kalmasını sağlayacağız. Yerel sakinlerle bağlarımızı güçlendirecek ve bu ayın 16'sında Golan kasabalarında Dürzi çalışma planını başlatacağız.”
açıklamasında bulunmuştu.


#Suriye
#İsrail
#Dürziler
#Golan Tepeleri

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