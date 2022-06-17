Dünya Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi Denizaltı canlıları dinlenecek
AMERİKA

Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
Denizaltı canlıları olası bir tehdide karşı harekete geçecek

Ordu tarafından düşmanın su altı faaliyetlerini tespit etmek için kullanılan mevcut havadan atılan sonar şamandıraları, sınırlı pil ömrü nedeniyle küçük bir alanda yalnızca birkaç saat çalışıyor fakat "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesi bunun yerine aylarca geniş bir bölgeyi kapsayacak.

Projenin yöneticisi Lori Adornato, tek bir yerde kalmaya güvenilebilecek resiflerde yaşayan türlerin muhtemelen en iyi nöbetçiler olacağını söyledi.
  • Birleşik Krallık savunma düşünce kuruluşunda deniz savaşı uzmanı olan Sidharth Kaushal, "DARPA'nın yaklaşımı, başarıldığı takdirde gerçekten büyük bir atılım olacak." dedi.

Sistem, resif türlerinin nasıl tepki verdiğini dinlemeye ve karides sonarını yakalamaya yönelik iki farklı yaklaşım için bir fizibilite çalışması olan ilk aşamayı tamamladı. Adornato, 2023'te saha testlerini gerçekleştirmeyi umuyor. Bundan sonra, başarılı olursa sistemin bir üretim sistemine dönüştürülmesi için başlangıçta ABD Donanması olmak üzere kullanıcılara aktarılacak.

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Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
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Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

ABD askeri araştırma ajansı DARPA'da proje yöneticisi olan Lori Adornato, denizaltıları sonar darbeler ile patlatmaktan ziyade doğal sese daha fazla dikkat ederek tespit edebilecekleri yeni bir proje geliştirdi. Adornato'nun "Kalıcı Suda Yaşayan Sensörler" projesine göre su altı tehditlerini tespit etmenin bir yolu olarak deniz hayvanları gizlice dinlenecek ve olası bir tehdide karşı harekete geçilecek.
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