Ebukemal'e tünel sistemi

İsrail merkezli ISI uydu istihbarat kuruluşu ile Amerikan FoxNews ortaklığında yayınlanan habere göre göre Tahran yönetiminin İmam Ali askeri üssüne 4-5 metre genişliğinde yüzlerce metre uzunluğunda olduğu iddia edilen yüksek güvenlikli tünel inşa ettiği belirlendi. İran'ın tüneli inşa etme kararına İsrail'in 9 Eylül günü düzenlediği hava saldırısından birkaç hafta sonra başladığı belirtildi.

Tünelin İsrail saldırısından çıkarılan dersler sonucu dizayn edildiği, tırlar ve daha büyük araçların sığacağı şekilde inşa edildiği de haberde iddia edildi. Tünelin ayrıca gelişmiş füze ve silah sistemlerinin hava saldırılarından korunması için operasyonel amaçlarla da kullanılabileceği belirtildi. İmam Ali askeri üssündeki inşaat faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanacağı ve üssün kullanılabilir duruma geleceği tahmin edilmekte. Üssün tamamlanmasıyla, İran'ın Suriye'ye askeri ikmal noktasında önemli avantaj elde edeceği değerlendirilmekte. İmam Ali üssünün Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri tarafından kontrol edileceği belirtiliyor.