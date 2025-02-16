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Ege Denizi'nde sismik hareketlilik: Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik: Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

14:4416/02/2025, Pazar
AA
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Adada, sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
Adada, sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verdi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.


Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.



#Ege Denizi
#EĞİTİM
#okul
#sismik hareketlilik
#YUNANİSTAN

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