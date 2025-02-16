Ege Denizi'nde sismik hareketlilik: Yunanistan'da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta ara verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.