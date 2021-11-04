Ege gezisi Amerikan medyasında gündem oldu: New York Post Bill Gates'in geliş amacını yazdı

Emlakçılar ve uzmanlar, arsa spekülatörlerine karşı halkı uyardı. Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, \"Trakya'da çok uzun yıllardan beri birçok yatırımcı yer alıyor, bu yeni bir şey değil. Bunların içinde yerli de var yabancı da var. Ancak hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman ortaya çıkmaz. Hatta bu gelişmenin kolay kolay ortaya çıkmasını istemez. Böyle bir konu ortaya çıkıyorsa, gerçek olsa da olmasa da bir nedeni olabilir, daha önce burada yatırım yapmış olanlar yerlerini değerlendirmek, fiyatlarını artırmak için bu tür haberlere, sansasyona ihtiyaç duyarlar, bunu ortaya çıkarmak için yapılan söylentidir bence..