Eisenkot'a 24 saatte iki tehdit: İsrail muhalefeti başbakan adayını belirledi

Geçtiğimiz pazartesi günü başkent Tel Aviv’in kuzeyindeki Herzliya’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu destekleyen kalabalık bir grup, Eisenkot’un konutunun önünde toplanarak ölüm tehditlerinde bulunmuştu. Kalabalık, “Oğlunu öldürdün hain”, “Teröristlerin olduğu kabine kurulamaz” ve “Solcular zarar veriyor, Yahudiler tehlikede” sloganları atarken, bazı protestocular konuta taş atmıştı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin haberine göre, dün de bir kadın Eisenkot’un konutunun bulunduğu siteye giderek, çevredekilere “Eisenkot’un evi hangisi” diye sordu. Olayın ardından polisin söz konusu kadını gözaltına aldığı bildirildi. Kadının bölgeye geldiği esnada Eisenkot’un eşinin evde tek olduğu aktarıldı.

MUHALEFET UZLAŞTI: NETANYAHUSUZ HÜKÜMET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamalarda, seçimlerde 19 sandalyeye ulaşarak belirleyici konuma gelen İsrailli Arap partileri listeleriyle koalisyon kurulmaması yönünde tehditvari uyarılarda bulunmuştu. Olayların bu açıklamaların ardından gelmesi, Eisenkot’a yönelik ciddi birer tehdit olarak niteleniyor. Öte yandan, dün bir araya gelen muhalif koalisyon içindeki parti liderleri, hükümetin Eisenkot tarafından kurulması ve Knesset Başkanı’nın bir an önce değiştirilmesi konusunda uzlaşıya vardı. İsrail Evimiz Partisi Avigdor Lieberman ise Arap partileri ya da Netanyahu ile koalisyon kurulmasını kabul etmeyeceğini ancak Eisenkot’un başbakanlığına destek vereceğini bildirmişti. Lieberman, Knesset başkanlığı için de eski Başbakan Yair Lapid’i önereceğini ifade etmişti. İsrail yayın kurulunun (KAN) dün verdiği bilgiye göre, Eisenkot da kapalı kapılar ardında yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Netanyahu liderliğindeki bir hükümette yer almayı reddedeceğini söyledi.

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