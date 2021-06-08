Dünya Ekonomik kriz BAEyi dış politika değişikliğine itti İranın yanı sıra Türkiye ile de gerilimi düşürmek için görüşmeler sürüyor
ORTADOĞU

Ekonomik kriz BAE'yi dış politika değişikliğine itti: İran’ın yanı sıra Türkiye ile de gerilimi düşürmek için görüşmeler sürüyor

Financial Times gazetesinde yer alan bir analizde Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikada bir dizi değişikliğe gideceği belirtildi. Financial Times'a konuşan yetkili "İran'ın yanı sıra Türkiye ile de gerilimi düşürmek için görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca "İsrail'den İran'a kadar herkes ile dost olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Dış politikadaki bu değişikliğin sebebi ise koronavirüs pandemisini getirdiği ekonomik kriz olarak gösteriliyor. Ortadoğu analistleri ise bu değişikliğin arkasında BAE'nin hiçbir alanda galibiyet elde edememesi olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomik kriz BAEyi dış politika değişikliğine itti: İran’ın yanı sıra Türkiye ile de gerilimi düşürmek için görüşmeler sürüyor
BAE'nin arasını düzeltmek istediği ülkelerle ilişkilerine Suudi Arabistan'ın aracılık ettiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikada bir dizi değişikliğe gideceği belirtildi. Financial Times'a konuşan bir yetkili "İran'ın yanı sıra Türkiye ile de gerilimi düşürmek için görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca "İsrail'den İran'a kadar herkes ile dost olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

SEBEP EKONOMİK KRİZ

Körfez ülkesi BAE'nin koronavirüs pandemisinin kötü ekonomik sonuçları ve küresel ticaretteki etkileri sebebiyle agresif dış politika yerine "ekonomik" diplomasiye geçeceği belirtildi.

BAE'nin bu doğrultuda İran ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediği ifade edildi.

EKONOMİYE DAHA ÇOK ODAKLANACAĞIZ

Emirlik kaynakları petrole bağımlı ülkeye yatırım çekme ihtimallerine odaklı . Üst düzey bir Emirlik yetkilisi Financial Times’a verdiği demeçte, “BAE için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorduk ve artık ekonomiye çok daha fazla odaklanılacak.” diyor.

Öte yandan gazeteye konuşan Ortadoğu analistleri de bu politika değişikliği arkasında BAE'nin şu ana kadar hiç bir konuda dış politikada "galibiyet" elde edememesi var.

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