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Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio suikastına ilişkin yakalanan altı kişi cezaevinde ölü bulundu

Ekvador'da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişinin cezaevinde ölü bulunduğu bildirildi.

08:12 . 7/10/2023 Cumartesi
AA
6 Kolombiyalı, bulundukları Ekvador'daki ülkenin en büyük ve en kalabalık hapishanesi Litoral Cezaevi'nde ölü bulundu.

6 Kolombiyalı, bulundukları Ekvador'daki ülkenin en büyük ve en kalabalık hapishanesi Litoral Cezaevi'nde ölü bulundu.

Villavicencio'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 6 Kolombiyalı, bulundukları Ekvador'daki ülkenin en büyük ve en kalabalık hapishanesi Litoral Cezaevi'nde ölü bulundu.


Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, söz konusu Kolombiyalıların cezaevinin 7. koğuşunda kaldıkları belirtildi.


Gardiyanların raporuna göre, ölü bulunan kişilerde boğuşma kaynaklı herhangi bir işkence ya da yara izine rastlanılmadı.


Olayı öğrenen Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun güvenlik kabinesini toplayacağı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgi isteyeceği kaydedildi.


Başkan adayı Villavicencio, 9 Ağustos'ta öldürülmüştü


"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.


Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.


Suikastın ardından suç örgütlerine operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 7'si Kolombiyalı 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

#Ekvador
#Fernando Villavicencio suikastı
#suikast
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