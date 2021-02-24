Ekvador'da hapishane isyanında bilanço büyüyor: 75 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevlerinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 75'e yükseldi.

3 AYRI ŞEHİRDE BAŞLADI

Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve dün sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

Amerikan basınındaki haberlere göre yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde dün sabah saatlerinde eş zamanlı başlayan ve çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan isyanlara polisin müdahalesi sonucu yaşamını yitiren mahkumların sayısının en az 75'e ulaştığını belirtti.

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GÜVENLİK TALİMATI

Bu arada, Devlet Başkanı Lenin Moreno da ulusal cezaevi sisteminde acil durum ilan etti ve güvenliğin artırılması talimatını verdi.

Moreno, Ekvador Savunma Bakanlığına verdiği talimatta da cezaevlerinin çevresinde sıkı bir silah, cephane ve patlayıcı denetimi yapılmasını istedi.

Yetkililer, cezaevlerine gönderilen 800 takviye güvenlik gücünün de desteğiyle kontrolün sağlandığını ifade etti.

Cezaevleri üst düzey yetkilisi Edmundo Moncayo, isyanların, polisin silah araması yaptığı sırada başladığını söyledi.

Moncayo, olaylarda bazı cezaevi personelinin yaralandığını ancak bunlardan hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

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Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Devlet Başkanı Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 38 bin kişiyi ağırlayan Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanabiliyor. Ülkedeki bazı cezaevlerinde Aralık 2020'de çıkan isyanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.