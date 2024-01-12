Ekvador'da hapishanelerde isyan: 178 gardiyan rehin alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador da “Fito” lakaplı uyuşturucu baronunun hapisten kaçması sonrası hükümet sıkıyönetim ilan etti, ülkede şiddet olayları patlak verdi. Ekvador’da silahlı kişiler, TC kanalının Guayaquil stüdyosunu yayın esnasında bastı ve çalışanlar ile konukları esir aldı. Guayaquil kentinde de çete üyeleri Guayaquil Üniversitesine baskın düzenleyip öğrencileri ve çalışanları rehin aldı. Silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.