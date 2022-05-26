Ekvador'da kaçırılan savcı ile yardımcısı öldürüldü

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin batısındaki Manta kentinin Savcısı Luz Marina Delgado ve yardımcısı Avukat Jefferson Mendoza, kimliği belirsiz silahlı kişilerce katledildi.

Arabasıyla seyahat ederken alıkonulan savcı ile yardımcısı kaçırıldıktan sonra infaz edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganların bulunması için Ulusal Polisin geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Öldürülen savcının kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaşan çok sayıda çete üyesinin yakalanarak tutuklanmasını sağladığı kaydedildi.

Şiddet olayları

Peru ve Kolombiya’ya komşu olan Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

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Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, organize suçla mücadele ve hapishanelerdeki şiddet olaylarının ardından ülke genelinde 60 gün OHAL ilan etmişti.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, 9 Mayıs'ta rakip çeteler arasında başlayan isyan ve çatışmalar sırasında 44 mahkum hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum cezaevinden kaçmıştı.