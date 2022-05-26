Dünya Ekvadorda kaçırılan savcı ile yardımcısı öldürüldü
AFRİKA

Ekvador'da kaçırılan savcı ile yardımcısı öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaşan çok sayıda çete üyesinin yakalanarak tutuklanmasını sağlayan savcı ile avukat olan yardımcısı bir grup silahlı saldırgan tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ekvadorda kaçırılan savcı ile yardımcısı öldürüldü
Foto/arşiv

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin batısındaki Manta kentinin Savcısı Luz Marina Delgado ve yardımcısı Avukat Jefferson Mendoza, kimliği belirsiz silahlı kişilerce katledildi.

Arabasıyla seyahat ederken alıkonulan savcı ile yardımcısı kaçırıldıktan sonra infaz edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganların bulunması için Ulusal Polisin geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Öldürülen savcının kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaşan çok sayıda çete üyesinin yakalanarak tutuklanmasını sağladığı kaydedildi.

Şiddet olayları

Peru ve Kolombiya’ya komşu olan Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede uyuşturucu çeteleri yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, organize suçla mücadele ve hapishanelerdeki şiddet olaylarının ardından ülke genelinde 60 gün OHAL ilan etmişti.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, 9 Mayıs'ta rakip çeteler arasında başlayan isyan ve çatışmalar sırasında 44 mahkum hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum cezaevinden kaçmıştı.

Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Meksika’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ölüm ejderhası keşfedildi

Ölüm ejderhası keşfedildi

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.
Antik yol göründü

Antik yol göründü

Maldivler'i aratmayan 'Çarpanak' yarımadaya dönüşüyor.
Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

​Yalan ve iftirada sınır yok.

​3600 ek gösterge çalışması tamam, detaylar belli oldu.

​Oğlunun arandığını duyan kadın polislere yakındı.

Uzmanlar sırrını çözmek için uğraşıyor.

​Rusya ve ABD Türkiye'nin ardından geliyor.

​İBB, Taksim Metrosu'nda İstanbul'un fethini anlatan panolara tahammül edemedi.

​Hedefte 30 suç örgütü ve grubu yer alıyor.

​George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

​Kira fiyatlarındaki fahiş artış ev sahiplerinin iştahını kabarttı.
Karavanlar birbirine girdi

Karavanlar birbirine girdi

​İstanbul'daki zincirleme kazada altı yaralı var.

​Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza.

​Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç.

Baskına giden damat ve babasına meydan dayağı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.