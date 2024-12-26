Ekvador’da kriz büyüyor: Türkiye’ye ‘sürgün’ mü edildi?

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Yardımcısı Veronica Abad arasındaki gerilim, giderek büyüyor.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Yardımcısı Veronica Abad arasındaki gerilim, Abad’ın Türkiye’ye gönderilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Başkan Yardımcısı Abad, Türkiye ile ekonomik ilişkilerde danışmanlık yapması için yeniden görevlendirilirken, bu durumu “sürgün” olarak nitelendirdi ve karara tepki gösterdi. Krizin, Ekvador siyaseti kadar Türkiye ile ilişkileri de etkileyebileceği konuşuluyor.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da Devlet Başkanı Daniel Noboa ve yardımcısı Veronica Abad arasındaki kriz tırmanıyor. Noboa ve Abad geçen sene göreve gelmelerinin ardından sürekli anlaşmazlık yaşamış, Devlet Başkanı ülkesinin
İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepkisini
aktarması için Abad’ı İsrail’e elçi olarak göndermişti.
Beş ay görevden uzaklaştırma
Beş ay görevden uzaklaştırma
Ancak Abad, geçen ay güvenlik gerekçesiyle İsrail’den ayrılıp
1 Eylül’de Türkiye’ye gitmesi yönündeki talimatı yerine getirmeyerek
ciddi bir disiplin suçu işlediği gerekçesiyle görevi
beş ay süresince askıya
alınmıştı. Abad Türkiye’ye sadece 5 günlük gecikmeyle gelmişti.
Türkiye ile ekonomik ilişkilerde danışmanlık görevi
Türkiye ile ekonomik ilişkilerde danışmanlık görevi
Ekvador mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Abad’la ilgili görevi askıya alma kararını bozdu. Bunun üzerine Devlet Başkanı Noboa, Abad’ı yeniden Türkiye’ye göndereceğini açıkladı. Abad’ın,
Türkiye ve Ekvador arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda elçilikte danışmanlık
yapacağı bildirildi. Açıklamada, Abad’ın yeni görevine 27 Aralık cuma gününden önce başlamasının planlandığı belirtildi.
'Sürgün' kararına tepki
'Sürgün' kararına tepki
Başkan Yardımcısı Veronica Abad ise bu karara X hesabında
tepki göstererek görevlendirmeyi ‘sürgün’ olarak
niteledi. Karardan sonra Abad, savcılığa şikayette bulunduğunu aktardı.
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