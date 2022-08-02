El Kaide liderinin öldürülesinden sonra ABD'li yetkililerden açıklama geldi

Zevahiri'nin öldürülmesinden sonra açıklama yapan ABD'li yetkililer: "Öldürülen Eymen el Zevahiri'ye iki füze atıldı. El-Zevahiri haricinde başka hiçbir bireyi öldürmediğimize istihbarat kaynaklarımız ve yöntemlerimiz sayesinde eminiz.”

Zevahiri'nin ailesi zarar görmedi

Yetkili, Zevahiri'nin aile üyelerinin saldırı sırasında güvenli evin diğer bölgelerinde bulunduğunu, hedef alınmadığını ve zarar görmediğini de sözlerine ekledi. “Saldırıda sivillerin zarar gördüğüne dair hiçbir işaretimiz yok. Sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi aldık”

Yetkili, Taliban üyelerinin saldırıdan sonra Zevahiri'nin bölgedeki eski varlığını gizlemek için tedbir aldığını, eşini ve çocuklarını başka bir yere götürmek için hızla harekete geçtiğini söyledi.

Zefahiri'nin evi

“Saldırıdan birkaç saat sonra çevredeki güvenli eve erişimi kısıtlamak için ortak bir çaba sarf ettik. Zevahiri'nin kullandığı güvenli ev artık boş.”

REKLAM



