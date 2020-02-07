Dünya El Kaide liderlerinden Kasım Er Rimi ABD tarafından öldürüldü
ORTADOĞU

El Kaide liderlerinden Kasım Er Rimi ABD tarafından öldürüldü

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Yemen'de düzenlenen terör operasyonunda El Kaide'nin Arap Yarımadası lideri Kasım Er Rimi'yı öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada emrin Başkan Donald Trump tarafından verildiği ve Rimi'nin yıllar içinde ABD'ye ve kuvvetlerine yönelik birçok saldırı düzenlediği için öldürüldüğü duyuruldu. Rimi'nin öldürülmesiyle ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasında önemli bir adım atıldığı ifade edilirken, '' Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz'' denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım Er Rimi
Kasım Er Rimi

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi’nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Emir Trump'tan

Donald Trump

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi ve yardımcısı Eymen el-Zewahiri'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." bilgisi verildi.

ABD'ye birçok kez saldırdı

Rimi'in 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Rimi'nin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütü Yemen'deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD'ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ulusal güvenlik tehditleri ortadan kalkıyor

Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ve El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı belirtilen açıklamada, bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı vurgulandı.

Amerikan halkını korumaya devam edeceğiz

  • Açıklamada, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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